Путин беседовал с Эрдоганом в комнате со статуей Екатерины II и часами в честь победы русских над турками

06.03.2020, 18:30, Новости дня

Пользователи твиттера заметили забавное, на их взгляд, совпадение на фотографиях с переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прошли ранее в Кремле.

Над камином, рядом с которым сидели главы России и Турции, стояли часы со статуей «Переход через Балканы» российского скульптора Евгения Лансере. Она посвящена подвигу русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

В русскоязычном сегменте твиттера увидели в этом “психологическую атаку на Эрдогана” и “троллинг года”.

Также в комнате, в которой принимали Эрдогана и его делегацию, стояла статуя Екатерины Великой, которая в свое время отвоевала у Османской империи Крым. Статуя императрицы находилась прямо за спинами членов турецкой делегации. На этот факт обратили внимание пользователи твиттера из Сирии:

«Турецкая делегация в Москве стоит под статуей Екатерины Великой, победившей Османскую империю 11 раз!» – написал Фарес Шехаби.

В Кремле объяснили случившееся простым совпадением. “Эти часы стоят там 20 лет минимум. Ну конечно, это совпадение”, –​ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 марта президент России Владимир Путин и президент Турции встретились в Кремле, чтобы обсудить ситуацию, возникшую вокруг сирийского Идлиба. Переговоры длились почти шесть часов, из них три часа главы общались наедине. По итогу переговоров Путин и Эрдоган согласовали меморандум по мирному урегулированию военного конфликта в Сирии.

В ночь на 28 февраля в результате авиаудара по позициям турецких военных в сирийском городе Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 были ранены. Для Турции эти потери стали крупнейшими за все девять лет войны в Сирии.

Турция в лице министра обороны Хулуси Акара обвинила Россию и Сирию в гибели своих военных и пригрозила открыть границы для беженцев в Европу. Кремль отрицал свою причастность. Президент Турции Реджеп Эрдоган договорился с Путиным провести переговоры по конфликту в Сирии «на высшем уровне».

В турецкой прессе ответственность за гибель турецких солдат также возлагали на Россию: прямо говорили, что авиаудар нанесли российские воздушно-космические силы, а Эрдоган проводил консультации с руководством НАТО. Но в четверг российский президент заявил, что ситуация в Идлибе не должна разрушить российско-турецкие отношения.