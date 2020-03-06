Десятерых полицейских задержали за создание преступного сообщества в Краснодарском крае

06.03.2020, 18:30, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровВ Краснодарском крае задержали начальника МВД по Успенскому району, главу районного ГИБДД, начальника оперативно-разыскного отдела УСБ МВД по Краснодарскому краю и его бывшего подчиненного. 

Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Всех, кроме начальника оперативно-разыскного отдела, отправили под стражу.

Следствие предполагает, что задержанные, с 2016 по 2020 год используя свое должностное положение, организовали преступное сообщество и получали денежные средства за проезд транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию через стационарный пост ДПС «Успенский». Также полицейским давали взятки, чтобы совершивших уголовные преступления и административные правонарушения не привлекали к ответственности. 

Следователи вычислили схему преступников, согласно которой четыре смены поста ДПС должны были систематически брать взятки и передавать их начальству. Полицейские установили минимальный платеж за смену: в 2016 году он составлял 7 тысяч рублей и увеличился до 14 тысяч рублей к 2019-му. 

Деньги хранились у командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, его задержали ранее. Именно он, по версии следствия, руководил передачей денег и распределял средства между всеми участниками сообщества. Также часть денег он передавал «покровителям» из МВД, их личности следствие еще не установило. 

Всего полицейские незаконно получили не менее 54 миллионов рублей, уточняет «Интерфакс».

2 марта СК сообщил о задержании и взятии под стражу по этому делу семерых полицейских-соучастников. Среди них был командир взвода ДПС по Успенскому району, подчиненные ему инспекторы и бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения МВД России по Краснодарскому краю.



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