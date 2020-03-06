Планы ОПЕК по сокращению добычи нефти оказались под угрозой из-за России

06.03.2020, 18:17, Новости дня

Планы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) относительно глубокого и продолжительного сокращения уровня добычи нефти были сорваны в пятницу после того, как Россия, не входящая в состав ОПЕК, но являющаяся одним из крупнейших производителей нефти в мире, отказалась поддержать сокращения, аргументировав это тем, что пока слишком рано предсказывать воздействие вспышки коронавируса на глобальный спрос на нефть и газ. Об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Высокопоставленный российский чиновник и два источника в ОПЕК рассказали Reuters, что Александр Новак, российский министр энергетики сказал представителям других стран ОПЕК, что Москва готова только обсуждать расширение существующих сокращений нефтедобычи.

«Эта позиция не поменяется», — рассказал российский источник в то время, когда ОПЕК, Россия и другие производители, известные как группа ОПЕК+, собрались на переговоры в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Министры стран ОПЕК заявили, что вспышка коронавируса создала «беспрецедентную ситуацию», которая требует действовать, так как меры по сдерживанию эпидемии вредят мировой экономике и спросу на нефть.

Прогнозы на рост спроса на нефть в 2020 году не оправдались, но Москва уже долгое время настаивает на том, что пока слишком рано оценивать эффект мер по борьбе с коронавирусом. По словам источников, Новак в пятницу заявил об этом же.

Министры стран ОПЕК в четверг поддержали дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в день до конца 2020 года – более значительное и длительное сокращение, чем ожидалось ранее, однако они увязали реализацию этого шага с решением России и других стран, не входящих в ОПЕК.

Новак не делал никаких публичных заявлений по поводу предлагаемого сокращения добычи во время своей поездки в Вену на этой неделе.

Существующие сокращения добычи на 2,1 млн баррелей в день не смогли поддержать уровень цен на нефть, которые упали на четверть с начала года.

«Существует проблема. ОПЕК не собирается сокращать добычу без России. Мы должны что-то сделать, иначе последствия будут радикальными для всех», — говорит источник, представляющий нефтепроизводителя из одной из стран Персидского залива.

В Кремле в пятницу заявили, что Владимир Путин не планирует провести переговоры с руководством Саудовской Аравии, разрушив надежды на то, что сделка может быть заключена на самом высоком уровне.

Неофициальные консультации в штаб-квартире ОПЕК продолжались более четырех часов. Один из делегатов рассказал, что он увидел некоторые позитивные сигналы, свидетельствующие о возможности компромисса.

Цены на нефть продолжили падение после комментариев, сделанных высокопоставленным российским источником. Нефть марки «Брент» в пятницу подешевела на 5%, упав до менее чем 48 долларов за баррель.