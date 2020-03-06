В Грузии растет число инфицированных коронавирусом

06.03.2020, 18:17, Новости дня

В парламенте Грузии рассматривают возможность работы в дистанционном режиме из-за угрозы распространения в стране новой коронавирусной инфекции COVID-19. Спикер Арчил Талаквадзе призвал коллег 6 марта подготовить инициативу, которая «позволит парламенту обсуждать законопроекты в электронном формате и проводить электронное голосование для принятия решений».

При этом часть учреждений в Грузии уже перешла на дистанционный формат работы. Ряд высших учебных заведений также планирует временное онлайн-обучение. В настоящее время в грузинских ВУЗах и детских садах вынужденные каникулы. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключает, что в случае необходимости, каникулы будут продлены.

С целью предотвращения распространения COVID-19 в грузинских тюрьмах временно запретили свидания, а обвиняемым и осужденным больше не разрешается покидать пенитенциарное учреждение по особым личным обстоятельствам.

6 марта на очередном заседании Межведомственного координационного совета по коронавирусу, которым руководит премьер-министра Георгий Гахария, из-за эпидемии коронавируса было решено временно приостановить авиасообщение с Италией. Примечательно, что ранее Грузия уже временно закрыла сухопутную границу с Ираном, а также временно приостановила авиасообщение как с Ираном, так и с Китаем.

В целях предотвращения распространения новой инфекции грузинская оппозиция отменила масштабную акцию протеста, которая была запланирована 4 апреля.

Сепаратистские регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия также начали принимать меры против распространения COVID-19. Цхинвали закрыл все переходные пункты на подконтрольную Тбилиси территорию, ссылаясь на опасность распространения новой инфекции. При этом Сухуми ввел запрет на въезд в регион для всех «иностранцев», за исключением граждан России.

COVID-19 и Лаборатория Лугара

В настоящее время в Грузии девять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них в двух случаях пациенты побывали в Иране, и остальные семь инфицированных заразились в Италии. Все они проходят лечение в Тбилисской инфекционной больнице. В карантине в масштабах страны находятся 162 человека.

Все тесты на новую инфекцию проводятся в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенного на окраине Тбилиси. Лаборатория Лугара еще в начале февраля получила современные тест-системы, благодаря которым стало возможным диагностировать коронавирус. До этого биоматериалы пациентов с подозрением на новый коронавирус отправляли в одну из голландских лабораторий.

Примечательно, что в течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и Минобороны России, периодически делали заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в Лаборатории Лугара химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми. США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изощренной и ложной дезинформационной кампании России против Запада».

«Лаборатория Лугара — это богатство нашей страны. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего четыре уровня, данная лаборатория удовлетворяет третьему уровню, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами», — заявил руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в своем комментарии насчет диагностирования COVID-19 в местных условиях.

Коронавирус и туризм

Грузинские власти заявляют, что из-за влияния коронавируса на грузинскую экономику, скорее всего, страну ожидает «период вызовов». Согласно представителям правительства, закрытие границ и приостановление воздушного сообщения с рядом стран в связи с распространением новой инфекции пока больше всего повлияли на туристический сектор.

Министр экономики Грузии Натия Турнава отметила, что за последние десять дней туристическая индустрия Грузии понесла убыток в приблизительно 30 млн грузинских лари (13 млн долларов США). При этом Турнава сказала, что в данном случае сложно делать прогнозы: «Все зависит от того насколько долго продлится этот вызов».

Примечательно, что согласно информации Национальной администрации туризма, в феврале в Грузию было осуществлено на 9 842 больше туристических визитов, чем за аналогичный период прошлого года (рост 4%). Одновременно, в этот промежуток времени из Китая прибыло на 59.5% меньше людей, чем год назад, из России — на 25%, и из Армении — на 18,2%. Согласно статистике, больше всего визитов в Грузию в феврале было осуществлено из Азербайджана (рост 12,8%) и Турции (рост 3,8%).