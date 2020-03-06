Натали Дормер из «Игры престолов» может сыграть во втором сезоне «Ведьмака»

06.03.2020, 18:07, Разное

Сыгравшая королеву Маргери Тирелл в «Игре престолов» Натали Дормер появилась на съемочной площадке второго сезона сериала «Ведьмак». Предполагается, что она получила роль в новом проекте.

Интернет-обозреватели уверены, что Натали Дормер будет участвовать в процессе создания второго сезона «Ведьмака», снятого по литературным произведениям польского писателя Анджея Сапковского. Другим свидетельством, которое указывает на роль Дормер, является сообщение представителя производственной группы проекта, где тот пояснил об опыте сотрудничества с актрисой. Вместе с тем, студия Netflix пока не выступила с официальными заявлениями по этому поводу.

Достоверно известно, что будет сниматься в «Ведьмаке» иной артист из «Игры престолов». Им оказался Кристофер Хивью, представший в фэнтезийной саге в образе Тормунда Великанья Смерть. Он сыграет роль Нивеллена. В сюжете экранизации «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина актеры никогда не пересекались, но Натали Дормер со звездой «Ведьмака» Генри Кавиллом работала больше десяти лет назад в историческом сериале «Тюдоры», где исполнительница роли Маргери Тирелл предстала в образе фаворитки короля Генриха VII Анны Болейн, а Кавилл его приближенного по имени Чарльз Брэндон.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на сервисе Netflix в следующем году. Зрители увидят в этом кинематографическом процессе известных по первым эпизодам Фрейю Аллан, Аню Чалотру и Джои Бэти. Над проектом трудится объединенная американо-польская группа. Согласно сюжету, ведьмак Геральт ищет собственное место в жизни. В первом сезоне авторы по-своему интерпретировали определенные рассказы первых книг саги, а второй сезон должен стать адаптацией «Крови эльфов».