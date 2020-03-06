Эксперты оценили стоимость компонентов и ремонта смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

06.03.2020, 18:07, Разное

Специалисты из компании iFixit оценили стоимость компонентов и ремонта смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Эксперты полностью разобрали флагманский гаджет, изучив возможность быстрого доступа к деталям.
Одним из наиболее дорогостоящих и больших в Samsung Galaxy S20 Ultra является модуль с перископной камерой и линзой с разрешением 108 Мп. Себестоимость этого элемента достигает 107 долларов США. Такая высокая цена достигнута из-за применения сложной системы зума, позволяющей стабилизировать изображение и реализовать 100-кратное увеличение в режиме Space Zoom.

Далее следует процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm. За него придётся заплатить 81 доллар. Высококачественный экран обойдётся на 15 долларов дешевле, а за накопитель информации потребуется заплатить 44 доллара. Сам корпус, не имеющий никаких электронных соединений, в американской валюте в 30 долларов, а модем на 4 доллара дешевле.

Тем не менее, самым дешёвым, но в то же время проблемным компонентом топового смартфона оказался аккумулятор. Батарея имеет ёмкость 5 000 мА·ч, но её вклеили в аппарат, а потому при замене элемента питания, его придётся отрывать от поверхности. В итоге 7-долларовая деталь существенно повлияла на рейтинг ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом специалисты из iFixit констатировали, хотя весь гаджет сделан по модульной схеме, доступ к каждому узлу выполнен неудобно, отчего модель получает лишь три балла из десяти возможных.



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