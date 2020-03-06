Цена нефти марки Brent опустилась ниже показателя 2017 года

06.03.2020, 18:01, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с 11 июля 2017 года.

На 17.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,14%, до 46,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена на апрельские фьючерсы на нефть марки WTI упала на 6,34%, до 42,95 доллара за баррель.

Утром цена на нефть в ходе торгов снизилась более чем на 1% на опасениях за спрос из-за коронавируса и неопределенных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году – до 0,48 млн баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 млн.



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