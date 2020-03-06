Москва запросила закрытую встречу СБ ООН для раскрытия договоренностей по Идлибу

06.03.2020, 18:00, Новости дня

Россия запросила закрытую встречу Совбеза ООН в пятницу, на совещании российская сторона намерена сообщить партнерам о договоренности, достигнутой между Москвой и Анкарой по сирийскому Идлибу, сообщил источник.

«Россия запросила эту встречу. Они планируют рассказать о договоренности с Турцией по Идлибу», – сказал собеседник РИА «Новости» в Совбезе.

Другой источник агентства подтвердил эти сведения.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.