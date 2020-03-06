Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса

06.03.2020, 18:00, Новости дня

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом COVID-19 в разные периоды. Исследователи предположили, что вирус со временем приобретет форму гриппа или же может долгое время находиться в организме пациентов без симптомов.

Черновик исследования, опубликован на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Ученые вели наблюдение за 89 пациентами Народной больницы Уханьского университета. Пациенты были разделены на две группы: в первой группе из 31 человека – больные, поступившие в период с 16 по 22 января, во второй группе из 58 человек – госпитализированные с 23 по 29 января. Основная масса пациентов из второй группы – женщины (45 из 58, 77,6%). В первой же группе пациентов женщины составляли 45,2%, информирует РИА «Новости».

У пациентов из первой группы наблюдались такие симптомы как повышенная температура (67,7%), упадок сил (41,9%) и мышечная боль (22,6%). У 32,3% людей в первой группы наблюдалось слабое выделение мокроты, при этом у второй группы пациентов такой симптом наблюдался лишь у 6,9%. Остальные же симптомы, такие как кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди у двух групп пациентов отличались незначительно. При этом у 54,2% пациентов первой группы был пониженный уровень лимфоцитов.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей», – отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что клинические симптомы пациентов в разные периоды могут отличаться из-за мутаций вируса, передающегося уже в третьем и четвертом поколении. Кроме того, появились асимптомные носители. Исследователи особо отмечают необходимость определить отличия в клинических симптомах пациентов, заболевших в разное время.

Помимо этого, ученые выяснили, что с начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивность.

Напомним, на портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.