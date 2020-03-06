Стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти

06.03.2020, 18:00, Новости дня

Переговоры стран ОПЕК+ в Вене, где планировалось обсуждать дополнительное сокращение нефти из-за коронавируса, провалены.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Задержка по переговорам ОПЕК+ составила шесть часов, передает РИА «Новости». В это время шли неформальные переговоры сторон.

СМИ сообщали, что переговоры на грани срыва из-за нежелания РФ дополнительно сокращать добычу. Цены нефти обеих основных марок – Brent и WTI – сейчас падают на 7%.

Источник агентства в российской делегации сообщил, что РФ намерена достичь соглашения со странами ОПЕК+.

В пятницу стоимость нефти марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с 11 июля 2017 года.

В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году – до 0,48 млн баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 млн.



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