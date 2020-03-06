Шесть новых случаев COVID-19 в России

06.03.2020, 17:54, Новости дня

В РФ за сутки зафиксировано шесть случаев COVID-19 у россиян: один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве, информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

Все случаи болезни связаны с поездками в Италию. Состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Люди, которые общались инициированные в России, были выявлены и взяты под медицинское наблюдение.



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