Шесть новых случаев COVID-19 в России

06.03.2020, 17:54, Новости дня

В РФ за сутки зафиксировано шесть случаев COVID-19 у россиян: один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве, информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

Все случаи болезни связаны с поездками в Италию. Состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Люди, которые общались инициированные в России, были выявлены и взяты под медицинское наблюдение.