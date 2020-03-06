Мнение: Россия и Турция договорились

06.03.2020, 17:42, Разное

Россия и Турция договорились.

1. Сегодня ночью с нуля часов боевые действия должны быть прекращены.
2. Трасса М-5 останется за Асадом.
3. Трасса М-4 будет совместно патрулироваться российскими и турецкими военными. Буфер безопасности составит 6 км с севера и юга.
4. Турция оставляет за собой право ответить Асаду, при нападении на своих военных.

Более подробно по сделке в отдельном материале.

Источник: Colonel Cassad



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