Мнение: Россия и Турция договорились

06.03.2020, 17:42, Разное

Россия и Турция договорились.

1. Сегодня ночью с нуля часов боевые действия должны быть прекращены.

2. Трасса М-5 останется за Асадом.

3. Трасса М-4 будет совместно патрулироваться российскими и турецкими военными. Буфер безопасности составит 6 км с севера и юга.

4. Турция оставляет за собой право ответить Асаду, при нападении на своих военных.

Более подробно по сделке в отдельном материале.