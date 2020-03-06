Перед 8 марта эксперты из Германии дали 10 лучших финансовых советов женщинам

06.03.2020, 17:37, Разное

В преддверии 8 марта эксперты из Германии дали 10 лучших финансовых советов женщинам. Одной из главных рекомендаций стало создание «подушки безопасности», являющейся личным резервным фондом.

По мнению экспертов, жительница должна с первых месяцев самостоятельного заработка откладывать небольшие суммы в свой личный фонд. В определённый момент накопленная сумма может оказаться весьма кстати. При этом важна самостоятельность в обращении с деньгами. Не нужно полагаться на родственников и супруга, так как их участие не позволит представительнице прекрасного пола себя реализовать. Другие люди, например, друзья или коллеги по работе, также не должны иметь в её экономических решениях существенного влияния. К каждой покупке или иной трате, следует подходить осознанно и трезво, и без посторонних рекомендаций взвешивать её необходимость.

Брать деньги в долг одно из наихудших решений для человека, стремящегося к накоплению и финансовому благополучию. Эксперты отмечают, женщины могут проявить эмоции, встретившись с потенциальным спутников жизни, но нельзя сразу же связывать себя отношениями, не убедившись, что последствия, в том числе и денежного плана, не окажутся печальными.

На работе не нужно относиться к своим профессиональным качествам недостаточно серьёзно. Работодатель должен ценить профессионализм сотрудницы и платить за выполненные обязанностей соответствующую зарплату. Если доходы позволяют, лучше с молодых лет начать откладывать средства на личный депозит. При этом важно поставить перед собой цель, а затем следовать к ней, накапливая необходимую сумму.

Обыкновенных трат также не избежать, а потому нужно совершать покупки правильно. Необходимо следить за скидками, ведь иногда они существенны и позволяют сэкономить. Чтобы быть в курсе стоимости интересующих товаров, можно установить специальное приложение на смартфон.