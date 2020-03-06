Доктор Ричард Ченг рассказал историю выжившей семьи после заражения коронавирусом

06.03.2020, 17:37, Разное

Доктор Ричард Ченг с первых дней эпидемии находится в китайском городе Ухань. Он пояснил историю семьи, которая выжила после заражения коронавирусом. Специалист советует употреблять в большом количестве антиоксиданты и во всем поддерживать близких людей.

Семидесятилетняя местная жительница была инфицирована коронавирусом. У пожилой женщины уже имелись проблемы со здоровьем — ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. 20 января у зараженной поднялась температура тела до 38 градусов, появился кашель и одышка. Она приняла решение принимать таблетки с витамином C.

Пациентка призналась, что знала об опасности смерти из-за слабого иммунитета, поэтому всех своих родственников просила правильно питаться. Во время посещения больной родственники не были защищены масками. С каждым днем состоянии женщины ухудшалось, поэтому 29 января она обратилась за помощью в больницу, где ей поставили диагноз коронавирус. Из-за нестабильного состояния пациентку поместили в реанимацию, где она и боролась за жизнь. Сестра настояла, чтобы ей ввели витамин C, медики прислушались к просьбе. Спустя две недели инфицированную перевели в отделение интенсивной терапии.

Все это время близкие родственники женщины находились рядом с ней и во всем помогали и поддерживали. Доктор Ченг считает чудом, что никто из них не заболел, поскольку люди были без защитных костюмов. После лечения пожилую пациентку выписали из больницы в связи с улучшением состояния здоровья. Доктор Ричард Ченг советует при любых гриппоподобных симптомах обращаться за помощью к врачу. Также он рекомендует вести активный образ жизни, правильно питаться, поддерживать в организме уровень антиоксидантов, пить побольше воды и сохранять сильным дух.