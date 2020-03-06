Путин призвал создать программу поддержки многодетных семей

06.03.2020, 17:31, Новости дня

Необходимо сделать отдельную программу поддержки для многодетных семей в вопросах, которые касаются подведения коммуникаций при строительстве дома, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал на встрече с представительницами общественности в Ивановской области, передает РИА «Новости».

«Регионы многодетным семьям должны делать исключения с точки зрения дополнительного льготирования таких фундаментальных вопросов, как разводка к домам потребителей. Да, граждане должны чуть-чуть доплачивать, но для многодетных семей могли бы и поддержать их. Могли бы подумать о них и сделать для них отдельную программу», – сказал Путин. 

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства безусловным государственными приоритетом. 

Напомним, президент значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам.



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