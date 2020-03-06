В Татарстане отчитались об объектах, построенных по нацпроектам в 2019 году

06.03.2020, 17:31, Новости дня

В 2019 году в Татарстане по нацпроектам построили и отремонтировали 341 социальный и инфраструктурный объект, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин на расширенном заседании комиссии президиума регионального политического совета «Единой России».

«Это школы и детские сады. Были закуплены передвижные медицинские центры для проведения диспансеризации, продолжалась установка ФАПов, реконструкция очистных сооружений. Благодаря проведенным мероприятиям обеспечили детей от 1,5 до 3 лет ясельными местами, эта программа продолжается и в текущем году. Выросло количество систематически занимающихся физкультурой и спортом. Создали качественную среду поликлиник», – сказал первый вице-премьер республики, передает «Татар-информ».

По словам Нигматуллина, в прошлом году в республике в составе нацпроектов реализовывались 49 региональных проектов. В целом на исполнение национальных проектов в 2019 году было направлено 27,4 млрд рублей, которые освоены полностью.

«Необходимо, чтобы построенные социально значимые объекты использовались по назначению с максимальной загрузкой, – заключил первый вице-премьер региона. – Предстоит большая работа по обеспечению естественного прироста населения, ожидаемой продолжительности жизни и по уровню реальной среднемесячной заработной платы».

Национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, реализуются по всей стране с 2019 года.



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