Путин отверг возможность возглавить Госсовет

06.03.2020, 17:31, Новости дня

Президент Владимир Путин, говоря о возможности возглавить Госсовет, заявил, что это создаст ситуацию двоевластия в стране, которая для страны является губительной.

«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для РФ абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, – вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что благодарен людям за оказанное доверие и поддержку. «Они доверяют мне уже много лет на выборах оставаться во главе российского государства. Это огромная честь. Я именно к этому так отношусь», – заключил он.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.



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