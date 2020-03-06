У Тинькова диагностировали лейкимию

06.03.2020, 17:30, Новости дня

Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкимии.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», – цитирует Forbes заявление миллиардера.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное – за саму жизнь», – сказал банкир.

Он добавил, что в последние дни не появлялся на публике, из-за чего начались различные слухи, в том числе на фоне судебного процесса, потому он и решил раскрыть эти сведения.

«Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят», – отметил Тиньков.

В пятницу минюст США обвинил Олега Тинькова в том, что российский бизнесмен якобы предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

На прошлой неделе сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.



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