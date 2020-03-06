Мнение: «Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

06.03.2020, 17:30, Разное

Женя переехал в Канаду, чтобы получить второе высшее образование. И вот уже год молодой человек живет в другой стране, привыкает к новому имени, разговорам о феминизме и другим правилам поведения и общения. О своих впечатлениях Юджин рассказал в интервью ru_open.

"Меня все называют Юджин, потому что Женя — это вообще очень сложно выговорить для иностранцев. Учителя меня все называют Евгений, потому что у них во всех документах так написано."

Первый день

Я помню свой первый день. Во-первых у меня был ужасно сложный перелет — около 24 часов. Я прилетел в Ванкувер и мне до рейса оставалось полтора часа и оказалось, что нужно делать документ «Study permit», подтверждающий твое обучение в Канаде, похоже на паспорт, без нее ты не можешь даже выйти из аэропорта. В очереди за этой бумажкой я провел три часа, опоздал на самолет и до следующего рейса я просидел 20 часов в аэропорту, вот такой вот у меня был первый день.

Первый шок

Изначально я был шокирован климатом, потому что этот город считается одним из самых жарких, и там нет влажности, такой как в Питере, поэтому очень жарко, невозможно находиться.

Когда у меня появились первые друзья, я понял, что в Канаде все очень дружелюбные, и все очень любят русских. В Канаде все очень интересуются тем, как в России, что в России, насколько там холодно. Кстати, все думают, что у нас настолько холодно, что выйти на улицу невозможно. Все ребята спрашивали: «Как ты думаешь, приедут ли красивые русские девушки?». Оказалось, что они приехали только рушить стереотипы о русских девушках. Мне, честно, никто не приглянулся, хотя все остальные считают их красивыми.

Разрушенные стереотипы

Вот чистоты на улицах в Канаде не могу сказать, что много. А вообще я сразу понял, когда ко мне заселился сосед канадец, какие канадцы не приспособленные к жизни, потому что мой сосед не знал даже, как работает чайник. Я попросил его сделать мне чай, и он не знал, как это сделать. Я у него спросил как это так, что он ни разу не делал сам себе чай, на что он сказал, что у них в семье хоть и есть чайник, но он ни разу и правда им не пользовался. Так же дела обстоят и с кофеваркой. Канадцы вообще не готовят себе еду дома, мой сосед вообще ни разу не готовил, он все время заказывает себе еду доставкой. Я думаю, что случись что, лампочку он бы тоже не смог поменять.

Бесит

Мужчины не умеют решать проблемы по-мужски. Естественно меня это бесит, потому что когда ты хочешь решить какую-то проблему человеческим способом, канадцы прибегают к таким способам как: кому-нибудь сообщить, пожаловаться человеку, у которого есть власть в той или иной сфере. Была такая ситуация: у меня на вечеринке выпали из кармана сигареты, и это было видно на видео, и мы ушли вниз курить, и оказалось что пачка сигарет осталась наверху, мы поднимаемся наверх, а сигарет нет (КСТАТИ! Это еще раз доказывает тот факт, что в Канаде воруют). А в комнате вместе с нами было два канадца, и на видео, которое мы снимали, было видно, что пачка валялась на полу, когда мы уходили. Вернувшись, пачки мы, конечно, не обнаружили, но четких доказательств того, что сигареты взяли канадцы, у нас не было, но понятно было это всем. Я подошел к этим ребятам и спокойно попросил вернуть пачку сигарет, но закончилось это тем, что они позвонили администратору резиденции и сказали, что русские опять начали беспредел. У них есть такое выражение, которое описывает всех канадцев «pussy», потому что они все себя ведут, как девочки.

Бесят феминистические направления, которые в мыслях у всех граждан. Все люди думают, что феминизм это то, чем нужно жить и что нужно продвигать. Все темы в моем университете о феминизме, гендерном различии, расизме и всём в этом духе. Они навязывают это всем. Дошло до того, что моя учительница рассказала, что хотели поменять слово «history» на «herstory». На всех мероприятиях и тусовках заходит разговор у девушек о феминизме, и они пытаются мне доказать, что они могут так же, как мужчины, все делать. Я им обычно говорю: «Давайте тогда, если у вас машина сломается, то карбюратор будете сами перебирать». На этом все разговоры заканчиваются.

Бесит, что там присутствует двуличие, что когда ты приезжаешь в Канаду, там все приезжие индусы, китайцы и канадцы так типа всех любят и типа хорошо к ним относятся, но по ним видно, что это не так. Бесит, когда я куда-то звоню, поднимает трубку индус, и я вообще ничего не понимаю, что он говорит. Еще меня бесит, что там много русскоговорящих.

Если без шуток, то меня бесит, что там очень много сумасшедших. Это, конечно, известный факт, и мне кажется, что много кто об этом знает, но ты просто идешь по улице, машина стоит на светофоре и просто проходит по пешеходному переходу какой-то ненормальный и начинает бить по машине. А еще я как-то стоял в Макдональдсе в Ванкувере перед отлетом в Россию, и тут просто подходит мужик и начинает в свою пластиковую бутылку наливать фанту, к нему подходит сотрудник, который там работает и просто вежливо просит уйти, а этот ненормальный начинает орать на весь Макдональдс! Ужасно.

И у них есть такая манера ужасная: ты просто идешь по улице, а встречный тебе сумасшедший человек просто в один момент, когда подходит уже максимально близко, напрыгивает на тебя, чтобы ты испугался, и идет себе дальше, делая вид, что ничего не произошло.

А еще меня бесит, что там ужасно подстригают. Как овец. Ты платишь 35 баксов в крутом барбершопе, а становишься еще хуже, чем был до стрижки. Если в России я подстригался каждый месяц, то там я сходил всего четыре раза, из-за того что там не умеют подстригать.

Там еще есть такая тема, тебе дают талончик на котором ты отмечаешь каждый свой поход на стрижку и 10-ый раз тебе все делают бесплатно. Еще бы они это ни делали, до этого момента тебе тысяч 30 придется потратить.

Сильно не хватает

Там нет гречки, которая мне очень нужна, так как я занимаюсь спортом. Все продукты там отличаются по вкусу, каши там все какие-то обычные, которые ты разогреваешь в микроволновке. Мясо все другого вкуса, свинину там я вообще есть не могу. Творога вообще нет.

Выпивка на улице

Я привык, что в Канаде, могу выйти из резиденции, сесть с друзьями на лавочке, выпить по пиву, и ничего мне за это не будет, потому что там редко встретишь полицию. В Питере же сразу: по канадской привычке я решил выпить с другом пива, только открыли, даже не успели сделать глоток, как ко мне подошла полиция, и вечер свой я провел в отделении.

Про канадцев

Еще хочу сказать, что канадцы все очень спортивные, там есть такие виды спорта, о которых я слышал только в связи с соревнованиями. Например, ни разу не видел, чтобы в России кто-то занимался метанием ядра или копья, а там все чем-то интересным занимаются. Все виды спорта делятся на мужские и женские, женский футбол и баскетбол очень популярны.

Девушки-канадки

Я испытываю скуку в общении с ними, они очень примитивные. У меня была девушка 1,5 месяца, и мы с ней расстались, потому что мне не о чем было с ней разговаривать.

А еще они очень страшные. Красота и опрятность там вообще не ценится, и все девушки за собой вообще не следят. У нас есть там одна русская девочка из Москвы, и я в первый день сразу понял, что она русская, начал с ней разговаривать и не ошибся, потому что я никогда не забуду вот эти очки Dior и LV сумку, потому что это только русские так ходят заграницей, нет, ну и европейцы иногда, но реже. И вот на нее все в Канаде странно смотрят, и у нее одно описание: девочка с сумкой LV. Потому что в Канаде нет просто таких девушек, там не ходят с сумками LV, там девушка может прийти в меховых шлепках, лосинах и худи кофте. И это еще в лучшем случае. А еще у большинства девушек проколот нос и они туда вставляют кольцо, которое меня дико отталкивает — очень уж неприятно смотрится.

Конфетно-букетный период

Как-то возник вопрос, что мне нужно было с девушкой идти на свидание, и я собирался девушке сразу цветы подарить, потому что у нас же все это нормально. Я рассказал своему соседу о том, что я хочу пойти с девушкой на свидание, купить ей цветы и все такое. И спросил: «А где дешевле цветы?». Он сказал, что не знает. В общем, в итоге получилось, что этот канадец рассказал все своему другу, который уже 20 лет живет в Канаде, и он мне перезванивает и говорит: «Слушай, давай я тебе дам совет: не надо ей дарить цветы на первом свидании, потому что она просто сразу убежит. Подумает, что ты вообще какой-то странный. Так ты только спугнешь ее». Я подумал: что за бред, как девушку могут спугнуть цветы?! Решил не слушать его совета и все-таки подарить цветы.

Пошел в магазин и понял, что, о боги, тут цветы в два-три раза дороже, чем у нас. Так еще и нет такого, что можно прийти и сказать: «Можно мне 40 роз», там только маленькие некрасивые букеты. В общем, в итоге я придумал лайфхак: там есть один магазин, называется Realsuperstore. И там цветочки выставлены по 15-16 $. Просто выставлены, как в цветочном магазине, отдельно, и там их, главное, по 12 штук или что-то типо того. Я просто взял три или четыре таких букетика, получилось около 80 долларов (в цветочном так стоит один маленький букет ужасный) и вытащил один цветочек из этого, чтобы получилось нечетное количество. В итоге этот солидный букет я и подарил. Она была, естественно, в шоке, потому что у них вообще это не принято, только если на день Святого Валентина. Она сказала, что я просто вау какой внимательный и еще, что мы — русские ,- всегда умеем ухаживать за девушками. Это было очень приятно.

Это, кстати, было первое свидание, и мы просто прогулялись, а на второе собрались пойти в ресторан и я, естественно, хотел надеть пиджак, но мне сразу все друзья сказали, что я дурак, и что пиджак точно не надо надевать, потому что это вообще бред, слишком официально. В Канаде вообще никто не носит пиджаки! Преподаватель только очень редко и приезжие из Европы. Я один раз зашел в клуб в пиджаке с футболкой, смотрелось не прям уж официально, и ко мне сразу же подошел какой-то парень и говорит: «Wow men, nice blazer». Странно вообще, что подошел парень, ну да ладно. Ну вообще, там есть два варианта, когда ты в пиджаке: либо ты реально круто смотришься, прям нравишься всем, либо все думают, что ты douchbag, означает высокомерный, они всегда говорят это выражение. У меня сосед, когда одевается на какое-то свидание и надевает какую-то обычную рубашку, спрашивает у меня: «А я не Douchbag?», я ему говорю, что это нормально.

Oh, shit

Матерятся в Канаде там намного больше, чем в России. Все чернокожие ребята через каждое слово говорят «oh shit». Например, рассказываешь им историю какую-то обычную, вообще не смешную, они обязательно скажут «oh shit», еще и с особой выразительностью. Был один раз, когда один парень разнервничался на презентации, забыл слова и сказал «oh shit» прямо на защите, мы очень смеялись тогда. Такое ощущение, что этот «oh shit» у них в крови.

Не нравится в Канаде

Мне не нравится, что я себя там всегда буду чувствовать приезжим, ну типа хачем. Я там хач.

Нравится в Канаде

Бюрократия. Я изначально очень переживал по этому поводу, потому что ты только придешь к одному человеку, тебе скажут, что тебя примут через 7 дней, спустя это время ты приходишь, задаешь свой важный вопрос и тебе говорят, что тебе надо идти к другому человеку и опять надо ждать 7 дней. Все основано на том, что ты заранее должен со всеми договариваться. Но потом я к этому привык и понял, что это хорошо, потому что у них во всем порядок. Даже чтобы сходить с девушкой на свидание надо заранее ее пригласить, за несколько дней.

Еще мне нравится безопасность и несмотря на то что там много сумасшедших, они тебя не будут трогать, они просто воздействуют морально. Еще мне нравятся хорошие зарплаты и возможности, хорошее обучение, потому что учась в России, я не чувствовал, что мне эти знания пригодятся, и я не знал, как их применять на практике. А в Канаде за этот год обучения я уже знаю, как и что я буду применять. Ну и, конечно, там красиво.

Материал подготовлен в соавторстве с Анной Зайцевой.