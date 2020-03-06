Определен средний возраст китайских автомобилей в России

06.03.2020, 17:07, Разное

Китайские компании активно поставляют собственные автомобили на российский рынок. В процессе аналитического эксперимента удалось назвать средний возраст машин из КНР в России.
В течение последних нескольких лет на территории РФ специалисты зарегистрировали быстрое увеличение продаж китайских автомобилей. Несмотря на такой прогресс, на рынке преобладают, в основном, «зрелые» транспортные средства. В настоящий момент в стране числится больше 625 тысяч единиц производства КНР, в возрастной категории до 3% лет не больше 12%, остальные — гораздо старше. На модификации от 4 до 7 лет приходится 37% машин.

Первые автомобили, изготовленные в Китае, начали продаваться в РФ 10 лет назад. Изначально они не обрели должной популярности, но потом ситуация изменилась в лучшую сторону для поставщиков. В данный момент модели из Поднебесной очень востребованы в России, потому как их качество не хуже, чем у разработок других брендов.

Самой большой востребованностью у граждан РФ пользуются автомобили Chery, на их долю приходится почти 27% автопарка. Далее находится Lifan — 24,4%, на третьей позиции расположился Great Wall — 18,8%. В первые два месяца нынешнего года фирмы Geelu, Hawal, Changan и Chery продемонстрировали рост спроса со стороны клиентов в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась спортивными успехами внучки Алисы

17.01 / Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы

04.01 / Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

17.01 / Катерина Шпица ответила на критику за фото с арбузом между ног

05.02 / Минобороны Великобритании рассекретит доклады об НЛО

07.02 / Wristbuds выпустит часы с беспроводными наушниками

02.01 / Мнение: В оппозиционном дурдоме все по-прежнему

22.02 / Егор Кончаловский рассказал, что ему не нравится в избраннике дочери Марии

07.03 / Учёные: Лишний вес повышает риск развития рака предстательной железы

05.02 / В Москве эвакуировали детскую спортивную школу из-за задымления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика