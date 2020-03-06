Определен средний возраст китайских автомобилей в России

06.03.2020, 17:07, Разное

Китайские компании активно поставляют собственные автомобили на российский рынок. В процессе аналитического эксперимента удалось назвать средний возраст машин из КНР в России.

В течение последних нескольких лет на территории РФ специалисты зарегистрировали быстрое увеличение продаж китайских автомобилей. Несмотря на такой прогресс, на рынке преобладают, в основном, «зрелые» транспортные средства. В настоящий момент в стране числится больше 625 тысяч единиц производства КНР, в возрастной категории до 3% лет не больше 12%, остальные — гораздо старше. На модификации от 4 до 7 лет приходится 37% машин.

Первые автомобили, изготовленные в Китае, начали продаваться в РФ 10 лет назад. Изначально они не обрели должной популярности, но потом ситуация изменилась в лучшую сторону для поставщиков. В данный момент модели из Поднебесной очень востребованы в России, потому как их качество не хуже, чем у разработок других брендов.

Самой большой востребованностью у граждан РФ пользуются автомобили Chery, на их долю приходится почти 27% автопарка. Далее находится Lifan — 24,4%, на третьей позиции расположился Great Wall — 18,8%. В первые два месяца нынешнего года фирмы Geelu, Hawal, Changan и Chery продемонстрировали рост спроса со стороны клиентов в России.