Apple и Google запрещают приложения с фейками о коронавирусе

06.03.2020, 17:07, Разное

Американская корпорация Apple активно начинает бороться с мобильными приложениями, которые содержат фейковую информацию о коронавирусе. В той же манере противодействует лже-данным о пневмонии и Google.

Согласно имеющейся информации, купертиновцы начали отвергать все мобильные программные обеспечения, которые связаны со сведениями о коронавирусе, исходящие не от правительства или официальных организаций. Независимые разработчики утверждают, что корпорация не хочет принимать их цифровые проекты для изучения статистических данных о подтвержденных случаях заражения инфекцией по стране. Так Apple пытается бороться с дезинформацией. В самой фирме такие действия никак не прокомментировали.

В текущий момент в App Store имеется немного приложений, имеющих ту или иную связь с коронавирусом. Например, к ним относят программу для мониторинга вирусов от разработчиков из Healthlynked, программа Covid-19 от организации медицинских ресурсов Unbound, а также сервис правительства Бразилии на португальском языке с данными о болезни. Поиск по запросу «Коронавирус» в Google Play не выдаст нужной информации, что тоже говорит о борьбе компании против продвижения фейков. Ознакомиться с оперативными и правдивыми материалами можно в приложении Coronavirus: Stay informed.

Covid-19 — потенциально тяжелая инфекция, являющая собой опасный недуг. Против него пока нет специфических средств лечения. Заболевание вызывается новым вирусом и у людей еще не выработан иммунитет к нему. В настоящее время специальная терапия по отношению к эпидемии не требуется, а пациенты выздоравливают сами по себе.