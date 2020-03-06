Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 тысяч человек

06.03.2020, 17:05, Новости дня

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Института Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

По данным на 6 марта, институт зафиксировал 100 276 случаев заражения, из которых 80 556 приходится на Китай, где в декабре началась вспышка болезни. На втором месте по количеству заболевших Южная Корея (6593 случая). В Иране, по информации института, 4747 человек заразились коронавирусом, в Италии – 3858.

Половина из общего числа заболевших (53 829 человек) выздоровели, скончались 3042 человека.

Данные Всемирной организации здравоохранения за 6 марта будут опубликованы вечером. Однако некоторые цифры, предоставленные Институтом Джона Хопкинса противоречат статистике ВОЗ: так, по итогам 5 марта в Китае было подтверждено 80 565 случаев заражения (на девять больше, чем указывает институт); скончались 3282 человека (на 240 больше, чем в статистике института).

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.