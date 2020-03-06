Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за телемарафона «Попахивает Соросом»

06.03.2020, 17:05, Новости дня

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета 6 марта.

Телеканал проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательстве на права и свободы человека.

В сообщении отмечается, что в Нацсовет обратился гражданин с жалобой на телемарафон «Попахивает Соросом», который вышел в эфир ZIK 28 февраля. По мнению заявителя, программа содержала признаки манипуляции общественным сознанием и разжигания ненависти.

Регулятор после мониторинга пришел к выводу, что высказывания, которые звучали во время марафона, не соответствовали ряду норм законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации».

Марафон «Попахивает Соросом» на телеканале ZIK продолжался с 7.00 до 22.00 28 февраля. Во время программы ведущие и эксперты обсуждали деятельность американского бизнесмена Джорджа Сороса и якобы его влияние на некоторых политиков и общественных активистов в Украине.

«После распада Советского Союза американский миллиардер Джордж Сорос решил присвоить ни много ни мало, а целые страны, сделать их зависимыми. Особенно успешно он зашел в Украину, создав целую сеть своих агентов, своих фанатов американских деньжат. Сегодня они захватывают Украину», – говорилось в анонсе программе, в это время зрителям показывали видео с министрами из правительства Алексея Гончарука, главой НАК «Нафтогаз України» Андреем Коболевым, главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и другими.

Международный фонд «Возрождение», который финансируется Соросом, призвал медийное сообщество дать оценку телемарафону ZIK. «Фонд уважает свободу слова и в течение последних 30 лет остается одной из движущих сил ее развития и защиты в Украине. Однако мы убеждены, что между свободой медиа и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница, которую демократическое общество не должно игнорировать», – заявили в организации.

С критикой телемарафона выступила и коалиция общественных медиаорганизаций, среди которых Комиссия журналистской этики, «Платформа прав человека» StopFake и другие. В их заявлении отмечалось, что журналисты ZIK злоупотребляют свободой слова, что имеет разрушительные последствия для украинского общества и Украины как государства.

Телеканал ZIK ранее принадлежал львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. В 2019 году он продал его народному депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку, который, по данным СМИ, является партнером и близким соратником еще одного депутата от этой партии, пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.