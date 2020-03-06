Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал в Екатеринбурге

06.03.2020, 17:01, Новости дня

В Уральском государственном педагогическом университете начался четвертый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал будет проходить в течение трех дней. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области» Юрий Зеленов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

На полуфинале в Екатеринбурге собралась 51 команда педагогов из шести регионов Урала: 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, девять команд от Челябинской области, четыре команды от Ямало-Ненецкого автономного округа, три команды от Тюменской области, одна команда от Курганской области. Также в конкурсе принимают участие две студенческие команды Уральского государственного педагогического университета.

На торжественной церемонии открытия к учителям обратился заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. Он передал приветствие и пожелания от полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Николаевича Цуканова, отметив, что за последние полтора года полномочный представитель президента РФ неоднократно посещал каждый из регионов Уральского федерального округа, где с особым вниманием и большим интересом знакомился с образовательной системой на местах.

«Главный вывод, который он сделал, то, что в каждом регионе есть свои уникальные находки, есть свои решения вопросов образования, тех вызовов, которые стоят сегодня перед нами. Я бы хотел, пользуясь случаем, также от имени полпреда, поблагодарить вас, дорогие преподаватели, уважаемые коллеги, за тот вклад, который вы каждый день вносите в общее дело развития нашей с вами великой страны. Спасибо вам большое», – добавил Борис Кириллов.

«Искренне рад видеть каждого, кто будет бороться за победу в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Уральском федеральном округе. Мы благодарны, что организаторы конкурса выбрали в качестве площадки для проведения полуфинала Уральский государственный педагогический университет. УрГПУ – основной вуз, по подготовке высококвалифицированных педагогов в Свердловской области, и я уверен, что участники конкурса «Учитель будущего» станут для студентов одним из ярких примеров того, как можно любить свою профессию, с какой ответственностью к ней относиться», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

«От Уральского федерального округа на конкурс поступило почти 2,5 тыс. заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций в округе стала Свердловская область – 960 участников, – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – В прошлые выходные полуфинал конкурса прошёл среди регионов Сибирского федерального округа. Сегодня в Екатеринбурге стартует четвертый полуфинал, в который прошла 51 команда из всех шести регионов Уральского федерального округа. Здесь собрались талантливые и активные команды учителей Урала. Например, учителя школы № 6 города Пыть-Ях из Ханты-Мансийского автономного округа – это единственная школа в России, от которой прошло сразу 5 команд в полуфинал конкурса «Учитель будущего». Желаю всем участникам удачи, смелых решений и конкурсного азарта».

Среди педагогов в полуфинале Уральского федерального округа семь мужчин. 33 конкурсанта – это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года – это учитель начальных классов Екатерина Матвеева из Средней общеобразовательной школы №6

г. Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), а самый опытный полуфиналист – 65-летняя Татьяна Александровна Лежнина, которая работает учителем математики в средней школе №23 г. Сысерть (Свердловская область).

«Для нас большая честь принимать на площадке Уральского государственного педагогического университета полуфинал конкурса «Учитель будущего». Мы благодарны за возможность почувствовать то, как наше педагогическое образование здесь и сейчас стремится к развитию, – отметила ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова. – В конкурсе принимают участие две команды интернов УрГПУ, которые готовы попробовать себя в учительских соревнованиях. Участвуя в конкурсе «Учитель будущего», я уверена, они почувствуют тот драйв, который переживают современные учителя, и получат неоценимый опыт. Конкурс крайне важен для молодых ребят, которые выбирают профессию учителя».

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов обратился к участникам конкурса с приветствием от лица команды администрации города Екатеринбурга. «По поручению главы Екатеринбурга Александра Геннадьевича Высокинского я хочу поприветствовать вас и поздравить с открытием Уральского полуфинала. Надеюсь, что в Екатеринбурге вы сможете не только пройти состязание, но и посмотреть достопримечательности города, оценить, как в последнее время он изменился и похорошел. И, конечно же, мы очень ждем результатов вашего труда, новых идей. Нам нужны молодые, активные люди, которые помогут реализовать планы не только города, но и всей страны», – подчеркнул Дмитрий Баранов.

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение 3 дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя блоки: педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием; методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса; кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).

Первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен 19 ноября 2019 года президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

19 февраля 2020 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могли как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках второго форума «Россия – страна возможностей», который пройдет в 75 павильоне ВДНХ в Москве с 19 по 23 апреля и объединит порядка 7 тыс. человек со всех уголков России.