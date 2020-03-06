Прибывших в Москву из неблагоприятных по коронавирусу стран детей отправили на домашнее обучение

06.03.2020, 17:00, Новости дня

Департамент образования Москвы издал приказ, согласно которому дети, прибывшие из неблагоприятных по коронавирусу стран, с 10 марта не будут в течение двух недель допущены к занятиям.

«С 10 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из Китайской Народной Республики, республики Кореи, Итальянской республики, Исламской Республики Иран, Французской республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию», – говорится в приказе, передает ТАСС.

В пятницу сообщалось, что в РФ за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Все новые случаи коронавируса в РФ оказались «завезены» из Италии.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции попросил россиян, прибывших в Россию из Италии и Мюнхена, обратиться в скорую помощь, и не выходить на улицу.



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