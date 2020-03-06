Путин назвал свое президентство судьбой

06.03.2020, 17:00, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин признался, что не устал от своей работы и воспринимает ее не как профессию, а как судьбу.

Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в Ивановской области, передает РИА «Новости».

«Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом», – сказал президент.

Путин добавил, что быть президентом без народной поддержки было невозможно. Глава государства поблагодарил россиян за их поддержку и заверил, что для него представлять их интересы – огромная честь.

Также президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет. Он заявил, что его согласие может привести к двоевластию, что для РФ является губительным, передает ТАСС.

«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для РФ абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа», – сказал Путин.

Он пояснил, что боится и не хочет, «сохранять свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать».

По словам российского лидера, отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для страны.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе», – отметил он.

Также президент заявил, что поправки в конституцию вносятся минимум на 30 лет.

«Мы выносим поправки в конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», – сказал Путин.

По его мнению, необходимо обеспечить сменяемость власти для будущего.

«Что предлагается? Первое – ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я помню прекрасно, что говорил ветеран в Петербурге. Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду», – отметил он.

По его словам, сейчас важнее стабильность и спокойное развитие страны, однако «потом, когда страна наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти».

Глава государства добавил, что депутаты позитивно настроены на обсуждение поправок в Конституцию России.

«Я уверен, что этого не произойдет, что депутаты Госдумы будут вымывать какие-то положения такого рода. Наоборот, они еще с удовольствием чего-нибудь добавят», – сказал он.

Путин отметил, что накануне проводил встречу с лидерами всех фракций Госдумы и «не увидел ни у кого попытки что-то выхолостить или придать общий смысл».

Ранее глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.

Накануне сообщалось, что комитет Госдумы закончил рассмотрение поправок к Конституции. Второе чтение по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. Поправки также должны получить одобрение Совета Федерации и региональных парламентов.

Также поправки будут рассмотрены Конституционным судом.

В том случае, если поправки получат поддержку на всех указанных этапах, состоится всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.