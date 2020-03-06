Билл Клинтон впервые за долгое время прокомментировал роман с Моникой Левински: Мне жаль, что это повлияло на ее судьбу

06.03.2020, 16:47, Разное

Скандал в связи с отношениями бывшего президента США Билла Клинтона и стажера Белого дома Моники Левински произошел 22 года назад, но эта история до сих пор преследует героев тех событий. В 2018-м Хиллари пришлось отвечать на неудобные вопросы об измене мужа, теперь же политики и супруги решили выступить единым фронтом и, кажется, подвести черту под этой темой раз и навсегда.

В новом четырехчасовом документальном фильме Hillary, который сегодня появился на стриминговом сервисе Hulu, о бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон были затронуты разные сферы ее жизни. Помимо политики, семьи и детей чета Клинтонов согласилась вспомнить и самый неприятный фрагмент их совместной биографии.

У всех нас есть жизненный багаж, который состоит в том числе из поступков, которые мы не должны были совершать. То, что я сделал, ужасно. Я тогда пришел, сел на кровать и поговорил с Хиллари. Я рассказал ей, что именно случилось и когда это произошло. Я сказал: «Я чувствую себя ужасно из-за этого. Мы столько всего прошли вместе. У меня нет оправданий. То, как я поступил, — непростительно»… Никто специально не думает: «Я пойду на безответственный шаг». Это плохо для моей семьи, моей страны и людей, с которыми я работал. Ты просто живешь словно на автопилоте: будто ты участвуешь в бою длительностью в 15 раундов, который внезапно продлили до 30 раундов, и появляется что-то, что отвлекает вас ненадолго от этого. В жизни каждого есть давление и разочарование, ужасы и страхи. Вещи, которые я делал, чтобы справляться со своими тревогами в течение многих лет… Я совершенно другой человек, нежели тот, кем я был,

— вспомнил 73-летний Билл Клинтон. Спустя много лет самокопаний и рефлексии он признал, что это был дурной поступок:

То, что я сделал, было неправильно. Я просто ненавидел себя за то, что причинил ей боль. Но не было такого, что я сидел и размышлял: «Как я могу думать о самой глупой вещи, которую мог бы совершить, и все-таки совершить это». Это не оправдание… Я благодарен Хиллари за все, благодаря ей у нас есть за что бороться.

Билл Клинтон

В фильме Клинтон сказал несколько слов и о самой Монике Левински. По его словам, то, что эта история предопределила ее последующую жизнь, — несправедливо:

Я чувствую себя ужасно от того, что эта история повлияла на ее судьбу. Я думаю, это несправедливо. Многие годы я наблюдал, как она пытается вернуться к нормальной жизни. Но у каждого свое определение нормы.

Впервые настолько открыто на скандал с Левински высказалась и сама Хиллари:

Я сказала: «Если это все станет публичным, то тебе нужно будет рассказать обо всем Челси (дочери Билла и Хиллари — прим. ред.)». Я тогда чувствовала себя опустошенной и раненой до глубины души.

Также она прокомментировала исторический снимок, который был сделан на следующий день после публичного признания Билла Клинтона в измене. На нем супруги выходят из Белого дома, а их дочь Челси идет между ними и держит их обоих за руки:

Это было не что иное как попытка удержать нас вместе. И когда она это сделала, я подумала: «Черт возьми, это невероятно, так сильно и так мудро»… Некоторые думали, что я поступила правильно, некоторые осуждали меня, что я не подала на развод… В забавное время мы живем — общественное мнение меняется каждую секунду.

Моника Левински

Напомним, в 1998 году 49-летний Билл Клинтон изменил супруге с 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Позже он признался в содеянном, однако не снял с себя полномочия президента США. Лишь в 2014 году Левински решила рассказать об этих отношениях, которые разрушили ее жизнь. После произошедшего ее возможности трудоустройства были сведены практически к нулю, ей везде отказывали. В том же году она публично выступила с рассказом о Клинтоне перед большой аудиторией в рамках конференции по борьбе с интернет-атаками. Тогда в сеть попали десятки «обнаженных» фото селебрити.

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