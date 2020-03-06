Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса, Константин Богомолов — Мориарти: первые кадры со съемок «Шерлока в России»

06.03.2020, 16:47, Разное

Созданный Артуром Конаном Дойлом персонаж продолжает эволюционировать и вдохновлять даже спустя почти полтора века после «рождения». На этот раз внедрить остроумного и находчивого детектива в «свою» реальность решили продюсерская компания Александра Цекало «Среда» и студия видеосервиса START. Их Шерлоку Холмсу придется познать все тонкости быта в условиях Российской Империи эпохи Александра III.

Сюртук детектива надели на актера Максима Матвеева, а роль его антагониста — «русского профессора Мориарти» — отдали режиссеру Константину Богомолову. По сюжету Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Шерлок вместе с ним распутывает преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного (Павел Майков). Впрочем, главный же соперник Холмса — обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов).

Константин Богомолов

Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока. Сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конан Дойля. Изначально эту идею Александру Цекало принес известный художник Александр Шабуров. Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчетлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работал над Холмсом — расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю,

— рассказывает режиссер проекта Нурбек Эген.

Павел Майков и Максим Матвеев

У Максима Матвеева на этот счет есть свое мнение. Когда актеру предложили роль, которую уже неоднократно исполняли талантливейшие актеры прошлого и нынешнего веков, он погрузился в сомнения. Необходимо было придумать такого персонажа, который бы стал еще одним запоминающимся образом в коллекции лиц Холмса, но никак не копией.

У нас Шерлок — иностранец, он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный барьер, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически — именно технологически — англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному. У англичан нет таких звуков, нет таких глаголов, они иначе строят предложения. И в этом для меня была та характерность, которую хотелось реализовать,

— комментирует Максим.

Съемки проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в знаменитом особняке А.А. Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века. Работа над сериалом уже на финальном этапе — премьера состоится в новом сезоне на START.

Владимир Мишуков Ирина Старшенбаум