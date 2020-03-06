В 2021 году в Московском метро снова начнут работать женщины-машинисты

06.03.2020, 16:37, Разное

В Московском метро уже в 2021 году начнут работать женщины-машинисты. Представительниц прекрасного пола снова допустили к данной профессии, так как условия работы стали комфортнее и нагрузки снизились.

Сергей Собянин 6 марта посетил Учебно-производственный центр Московского метрополитена. Во время своего визита мэр Москвы пообщался с первыми ученицами, решившими овладеть навыками управления электропоездом. На протяжении долгих лет только мужчины могли занимать место в кабине ведущего состава. Изначально, с 1936 года на эту должность брали всех желающих, но в середине 80-х годов прошлого века женщинам запретили работать по этой профессии, поскольку та стала слишком трудна.

Многие годы данная вакансия им была недоступна, но недавно Министерство труда совместно с Министерством транспорта рассмотрело просьбы пересмотреть запрет, и после анализа снова допустило представительниц прекрасного пола к управлению поездами в Московском метро. К такому решению специалисты пришли, изучив нагрузку на машиниста. Сегодня большинство систем автоматизировано, а потому управление стало не таким тяжёлым. В данный момент уже обучается первая группа, состоящая из 25 студентов. Все учащиеся ранее работали в метрополитене, занимая иные должности. Отмечается, некоторые из них уже являются многодетными матерями, а другие решили стать продолжательницами семейной традиции, как их отцы и братья.

Тем не менее, одного желания для овладения профессией недостаточно. Комиссия внимательно изучила кандидаток на обучении и сразу же отсеяла 2/3 из них. Будущие женщины-машинисты должны иметь очень хорошее здоровье. Особенно внимание при осмотре уделяется состоянию сердечно-сосудистой системы. Не менее важным фактором является стрессоустойчивость. Все женщины проходят обучение на специальных тренажёрах, имитирующих различные внештатные ситуации. Возраст также имеет значение — к обучению, длящемуся 9,5 месяцев, допускают только учеников от 22 до 43 лет. В планах на ближайшую пятилетку у руководства Московского метро принять на службу около 500 машинисток. Вскоре для них начнут разрабатывать рабочую и парадную формы.