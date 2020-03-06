Смартфон Apple iPhone 12 Pro выйдет без перископной камеры из-за конфликта с Face ID

06.03.2020, 16:37, Разное

Инсайдеры сообщили, что ожидаемый смартфон Apple iPhone 12 Pro не получит перископную камеру. По имеющейся информации, такая оптика начнёт конфликтовать с системой распознавания лиц Face ID.

До выхода нового топового «умного» телефона от «яблочного» бренда ещё более полугода, но инсайдеры традиционно уже начали рассказывать, какие нововведения инженеры из Купертино приготовили для поклонников. Некоторое время считалось, смартфон Apple iPhone 12 Pro получит перископную камеру, уже широко распространяющуюся во флагманских гаджетах, но теперь данную информацию опровергают.

Сетевые эксперты заверяют, её появление невозможно из-за конфликта с системой распознавания лиц Face ID, использующей фронтальные камеры. Почему несовместимость узлов не удаётся решить, не поясняется. Эти же источники утверждают, вместо популярной новинки будущие владельцы получат камеру с разрешением 64 Мп с цифровым зумом. Такая линза уже нашла широкое применение и её уже устанавливают на некоторые китайские устройства из бюджетного сегмента. Тем не менее, есть мнение, что причина отказа от развивающейся технологии заключается в другом. Специалисты отмечают, место, где должна устанавливаться перископная камера, занято другими деталями. У устройства Apple iPhone 12 Pro под корпусом просто не осталось свободного пространства.

Есть информация о ещё одном нюансе. Модель может получить более мощный аккумулятор на 4 400 мА·ч. Что же касается оптики, фанатам Apple остаётся надеяться на программистов, способных 64-мегапиксельную камеру сделать конкурентноспособной аппаратно.