Девушки из Иваново признались Путину в любви
06.03.2020, 16:31, Новости дня
Президент Владимир Путин пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику №6, горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город.
Одна из женщин в ходе встречи призналась президенту в любви, он поблагодарил ее, и спросил, как ее зовут, передает ТАСС.
«А возьмите меня замуж!» – крикнула другая горожанка, это озадачило Путина.
Он поговорил с ней, после чего девушка выразила благодарность.
Напомним, в ходе общения с жителями Иваново мужчина пожаловался президенту на отопление в доме, президент пообещал помочь ему.
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