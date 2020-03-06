Девушки из Иваново признались Путину в любви

06.03.2020, 16:31, Новости дня

Президент Владимир Путин пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику №6, горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город.

Одна из женщин в ходе встречи призналась президенту в любви, он поблагодарил ее, и спросил, как ее зовут, передает ТАСС.

«А возьмите меня замуж!» – крикнула другая горожанка, это озадачило Путина.

Он поговорил с ней, после чего девушка выразила благодарность.

Напомним, в ходе общения с жителями Иваново мужчина пожаловался президенту на отопление в доме, президент пообещал помочь ему.