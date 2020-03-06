Путин предложил вернуть в Конституцию норму из СССР

06.03.2020, 16:31, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что считает важным вернуть в Конституцию норму о роли человека труда из Основного закона СССР.

Глава государства добавил, что фракции в Госдуме позитивно настроены на обсуждение поправок в Конституцию, попыток выхолостить предложенные инициативы по изменению Основного закона депутатами не стоит, передает ТАСС.

Накануне глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.



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