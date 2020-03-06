Путин поручил упростить оформление маткапитала

06.03.2020, 16:31, Новости дня

Оформление материнского капитала должно быть упрощено и сокращено по срокам до пяти рабочих дней с 15 календарных. В дальнейшем оформление маткапитала должно быть переведено в электронный формат, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами общественности.

«Мы это обсуждали неоднократно, мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам, но на сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих. А в дальнейшем все это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры. Только в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой», — сказал президент, передает РИА «Новости».

Путин уточнил, что для этого регионы должны составить «полноценную базу, чтобы наполнить этой базой соответствующую электронную систему».

«Но работа такая идет, задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что общий объем средств на поддержку каждой семьи с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей, информирует ТАСС.

Также президент отметил, что заявления на оформление пособий на детей в возрасте от трех до семи лет будут приниматься с 1 июля. Путин подчеркнул, что эта процедура должна быть максимально необременительной.

«Мы будем рассчитывать выплаты с 1 января текущего года, а сами заявления <…> с 1 июля можно будет подавать. Но все равно: задним числом все будет пересчитываться, выплаты будут начисляться с 1 января (2020 года)», – отметил глава государства.

«Вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время, и мы исходим из того, что эти все технические процедуры будут наименее обременительны», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые льготы обещал Путин семьям с детьми.