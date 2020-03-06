Путин поддержал идею увековечить труд женщин в Иваново в годы войны

06.03.2020, 16:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти о труде женщин в Иваново в годы Великой Отечественной войны.

Путин отметил, что просьба об увековечивании памяти о труде женщин в Иваново «точно в нашей компетенции», передает РИА «Новости».

«Если мне память не изменяет, 80% всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново. Такая цифра. В три смены работали, больше чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания. Конечно, обязательно рассмотрим, я думаю, что решим положительно», – сообщил Путин.

В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Ивановскую область. Он посетил Ивановский парашютный завод и рассказал, как прыгал с парашютом во время спецподготовки.



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