После сообщений о коронавирусе в Москве началась масштабная дезинфекция

06.03.2020, 16:29, Разное

Коммунальные службы приступили к масштабной дезинфекции в Москве. Поводом для «отмывания» города стали сообщения о появлении в столице первых зараженных коронавирусом, сообщает ТВ Центр.

Работникам предстоит обработать специальными средствами около 8,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Сотрудники Московского метрополитена в свою очередь также начали обеззараживать поезда и станции подземки. Кроме того, всем пассажирам городского транспорта измеряют температуру.



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