Синоптики встревожили предупреждением о потопах в России
06.03.2020, 16:29, Разное
Синоптики предупредили россиян об угрозе преждевременного наступления наводнений и паводков. Многие реки выйдут из берегов раньше обычного из-за аномально теплой зимы, сообщает телеканал «Царьград».
В Федеральной службе по гидрометеорологии сообщили, что уже в конце марта растает лед на реках Нижняя Ока и Сура. Он также исчезнет в Саратовском, Волгоградском и Куйбышевском водохранилищах. В результате в некоторых реках значительно повысится уровень воды. В ряде районов это может привести к ранним паводкам и наводнениям.
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