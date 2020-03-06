Синоптики встревожили предупреждением о потопах в России

06.03.2020, 16:29, Разное

Синоптики предупредили россиян об угрозе преждевременного наступления наводнений и паводков. Многие реки выйдут из берегов раньше обычного из-за аномально теплой зимы, сообщает телеканал «Царьград».

В Федеральной службе по гидрометеорологии сообщили, что уже в конце марта растает лед на реках Нижняя Ока и Сура. Он также исчезнет в Саратовском, Волгоградском и Куйбышевском водохранилищах. В результате в некоторых реках значительно повысится уровень воды. В ряде районов это может привести к ранним паводкам и наводнениям.



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