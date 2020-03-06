Московские власти закупили медицинские маски по цене вдвое выше розничной

06.03.2020, 16:18, Новости дня

Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил детские медицинские маски «Берегиня», которые продаются в розницу по 207 рублей за упаковку, за 472 рублей. Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со ссылкой на документы госзакупки.

Всего закупается 2,5 тысячи упаковок масок «Берегиня» по 50 штук.

Ранее стало известно, что в Москве ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

В документе сказано, что все граждане, посещавшие страны и территории, где был зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру «горячей линии»: +7 495 870-45-09, а также о месте, датах пребывания за границей.

Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании обязаны обеспечить самоизоляцию на дому до 14 дней.

Всех работодателей в Москве обязали обеспечить измерение температуры тела сотрудников «с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Число заразившихся коронавирусом по состоянию на 5 марта превысило 95 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае — более 80 тысяч, еще более трех тысяч погибли. Всего от вируса погибли 3284 человека. Более 53 тысяч человек выздоровели, но участились случаи повторного заражения.

Коронавирус выявлен в 79 странах мира. На втором месте по заболеваемости после Китая — Южная Корея, там зафиксировано 5766 зараженных, 35 погибли. На третьем месте — Италия, где жертвами вируса стали 107 человек, 3089 заразились. На четвертом — Иран, где уже  погибли 92 человека.



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