Число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек, в России за сутки зафиксировано 6 новых случаев

06.03.2020, 16:18, Новости дня

Число людей, заразившихся коронавирусом Covid-19, превысило 100 тысяч, сообщается на сайте Worldometers, который собирает данные Всемирной организации здравоохранения и национальных эпидемиологических служб.

В Китае зараженных более 80 тысяч, в Южной Корее — более 6500, в Иране — более 4700, в Италии — 3800.

В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса: пять в Москве, один — в Нижнем Новгороде, все заболевшие — россияне. Все выявленные случаи завезены из Италии.

Посольство Италии в Москве на своей странице в Facebook порекомендовало итальянцам не приезжать в Россию «при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа».

Эта рекомендация связана с мерами, которые РФ предпринимает из-за распространения коронавируса. В частности, мэрия Москвы призывает соблюдать «режим самоизоляции» для всех прибывающих из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран.



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