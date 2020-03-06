Азербайджанец Раджабов снялся с турнира претендентов чемпионата мира

06.03.2020, 16:18, Новости дня

На турнире претендентов к матчу за мировую шахматную корону, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, произошла замена участника: азербайджанец Теймур Раджабов отказался ехать в Россию и его заменит француз Максим Вашье-Лаграв.

Как пояснил ситуацию генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский, Раджабов снялся с турнира претендентов, будучи обеспокоенным ситуацией с пандемией коронавируса. "В течение последних пары дней у нас с Теймуром была переписка, — сказал Сутовский. – Он обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса".

По словам генсека ФИДЕ, Раджабов считает, что проблема вируса недостаточно изучена, организаторы не могут быть в полной мере готовы ко всем возможным сценариям. "Мы же не видим какой-либо критичности в этой ситуации – к турниру прикреплён медперсонал, цитирует Сутовского Чемпионат.Com. – Нельзя рассуждать, насколько решение Раджабова уместно, но оно не продиктовано предписаниями властей".

"Конечно, решение только за игроком. И мы понимаем, что ситуация нестандартная. В любом другом случае, если шахматист отказывается от турнира за 10 дней, к нему были бы предприняты санкции. Сейчас же об этом речи не идёт", — сказал Сутовский.



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