Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

06.03.2020, 16:18, Новости дня

Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).

Экспорт ржи из РФ может превысить к 1 июля 50 тыс. тонн, прогнозирует РЗС. В прошлом сельхозгоду (2019-2020 гг.) экспорт составил 192,5 тыс. тонн. Основными покупателями российской ржи стали страны ЕС, поставки в основном шли через Латвию (52% экспорта), отмечает "Интерфакс".

Прямой экспорт шел в Германию (18% экспорта), Белоруссию (9%) и Киргизию (6%).

Между тем с начала года РФ импортировала уже 32 тыс. тонн ржи, основными поставщиками стали Латвия, (46% импорта), Эстония (35%) и Польша (17,6%).

Урожай ржи в России оказался в 2019 г. минимальным с 1991 г. и составил 1,43 млн тонн из-за резкого уменьшения посевных площадей до 850 тыс. га.

С июля 2019 г. рожь подорожала на 52% (на 5 тыс. руб. за тонну) — с 9,8 тыс. руб. до 15 тыс. руб. за тонну. Соответственно, ржаная мука подорожала на 30% — с 15 тыс. руб. до 19,5 тыс. руб. за тонну.

В 2018 г. урожай ржи в РФ составил 1,9 млн тонн против 2,5 млн тонн в 2017 г.

В 2019 г. площадь посевов озимой ржи под урожай 2020 г. увеличилась на 200 тыс. га до 1,067 га. Это должно привести к росту валового сбора ржи в этом году, заключает РЗС.



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