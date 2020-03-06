Жителя Беларуси приговорили к расстрелу за убийство пенсионеров

06.03.2020, 16:18, Новости дня

Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке 6 марта приговорил к смертной казни 29-летнего жителя Беларуси Виктора Скрундика. Его признали виновным в жестоком убийстве двух пенсионеров.

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, Скрундика также признали виновным в покушении на убийство пожилой женщины.

Скрундика следствие посчитало руководителем преступной группировки. Помимо убийств и покушения, его и двух его сообщников обвиняли в хищении и поджоге имущества жертв. Скрундик признал вину в двух убийствах и был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Его сообщники – Виталий Мятеж и Валентин Бушнин – получили 22 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.

Преступления произошли в январе прошлого года в деревнях Ульяновка Слуцкого района и Суховчицы соседнего Копыльского района. По версии следствия, 14 января Виктор Скрундик и Валентин Бушнин убили 79-летнего Михаила Шукалея. Сначала мужчину душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив. Из дома убитого нападавшие украли деньги.

Второе убийство, как утверждает следствие, Скрундик совершил вместе с третьим обвиняемым, 25-летним Виталием Мятежом. 21 января мужчины убили 94-летнего Владимира Гаркавого. Его также душили и сожгли заживо. Из дома пенсионера мужчины украли деньги и алкоголь. Скрундик признался и в этом убийстве, но Мятеж признал только грабеж.

Последнее преступление Виктор Скрундик совершил в одиночку. 31 января он напал на 85-летнюю Софью Мацеле. По версии следствия, мужчина избил пенсионерку, вымогал деньги и угрожал убийством. С обвинением в покушении на убийство Скрундик не согласился.

Виктор Скрундик и Валентин Бушнин ранее были неоднократно судимы за кражи. У Виталия Мятежа судимостей не было.

За 2020 год это уже третий смертный приговор, вынесенный белорусским судом. 10 января Могилевский областной суд в Черикове приговорил к расстрелу двух братьев – 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых. Их признали виновными в убийстве учительницы и поджоге ее дома.