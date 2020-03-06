На сайтах российских министерств нашли рекламу проституток и «лучшего порно»

06.03.2020, 16:17, Новости дня

Также обнаружился пиар игрушек для взрослых.

Журналисты обнаружили на сайтах министерства социальных отношений и министерства образования Саратовской области странные объявления. На одном рекламировались услуги проституток, на другой — интимные игрушки, пишет «Версия Саратов».

Сайты региональных министерств расположены на платформе saratov.gov.ru, которая принадлежит правительству Саратовской области. На странице первого ведомства размещена реклама «Где найти проститутку», а также «лучшего порно».

На сайте Минобра журналисты нашли объявление со ссылкой на секс-шоп. При этом в расположенной над ним шапке сайта висит цитата губернатора Валерия Радаева «От учителей зависит, какой станет наша страна завтра».

Судя по скриншотам, нетипичный для ведомств контент опубликовали в разделе «Форум». Причем на странице министерства соцотношений есть объявление о премодерации всех сообщений. То есть они публикуются только после проверки и одобрения администрации сайта.

Ранее празднование Масленицы в Приморье закончилось трансляцией гей-порно на здании администрации. Организовавшего такой перформанс злоумышленника вскоре удалось задержать.