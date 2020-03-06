Аферисты похитили 3 млрд рублей из бюджета России

06.03.2020, 16:17, Новости дня

Бизнесменов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В Подмосковье арестовали главу СК «Строй Групп» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Бизнесменов обвиняют в хищении 3 млрд рублей из средств гособоронзаказа.

По версии следствия, аферисты похитили из бюджета России деньги, выделенные на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.

В Следственном комитете пояснили, что с 2015 по 2019 год государство заключило со «Строй Групп» 11 договоров на развитие оборонно-промышленного комплекса. Бабаев, Лобода и их сообщники из руководства фирмы вывели 3 млрд рублей, заключив фиктивные контракты с подконтрольными фирмами.

Деньги в итоге оказались за рубежом, при этом «Строй Групп» не исполнила условия изначальных договоров и сорвала реализацию проектов. В рамках контракта с Уралвагонзаводом исполнитель должен был построить три цеха общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Однако в срок ни один из них сдан не был, а строители даже не получили зарплаты. Позже выяснилось, что все полученные деньги были выведены в офшоры.

Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. Следователи провели обыски и допросили сотрудников оборонных предприятий. Сейчас силовики устанавливают, кто ещё причастен к многомиллиардным хищениям. Следствие интересует, кто возглавлял фирмы-однодневки, через которые выводились деньги. Суд уже арестовал Бабаева и Лободу, им предъявлено обвинение, сейчас они находятся в СИЗО.

По данным СПАРК, с момента основания в 2007 году «Строй Групп» заработала на госконтрактах 15,155 млрд рублей. Самые крупные её заказчики — «Уралвагонзавод» (пять контрактов на 2,8 млрд рублей), министерство иностранных дел (один контракт на 2,55 млрд рублей) и приморский судостроительный комплекс «Звезда» (два контракта на 2,51 млрд рублей). Выручка «Строй Групп» в 2018 году составила 3,5 млрд рублей, прибыль — 101 миллионов рублей.