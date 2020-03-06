Путин говорил с Эрдоганом под часами «Переход через Балканы». В этом увидели намек

06.03.2020, 16:17, Новости дня

Некоторые блогеры посчитали, что турецкому политику открыто намекнули на историю.

Встреча президента России Владимира Путин и его турецкого колллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 5 марта в одном из залов Кремля. Лидеры двух государств обсуждали обострившуюся ситуацию в Сирии. И некоторые пользователи Сети увидели в фотографиях с переговоров якобы намек турецкому главе государства.

Разговор Путина с Эрдоганом был непростой, особенно на фоне агрессивных заявлений политиков и чиновников Турции о готовности воевать с Россией, звучавших в последнее время. В один момент Эрдоган даже попросил Путина «уйти с его дороги в Сирии».

Как только в СМИ появились фотографии встречи, в интернете тут же обратили внимание на то, что беседа Путина и Эрдоганом проходила под часами «Переход через Балканы». Эта работа скульптора Евгения Лансере посвящена подвигу русских солдат, которые разгромили в 1877-1878 годах турок в Болгарии.

Более того, на президента Турции величественно «взирала» императрица Екатерина II. Скульптура русской императрицы, которая присоединила в 1783 году к России полуостров Крым, тоже установлена в этом зале Кремля. «Это намек!», «Совпадение? Не думаю», — комментировали фото пользователи Сети.

Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмел все эти намеки в сторону и заявил изданию «Подъём», что часы и скульптура уже лет 20 стоят в Представительском кабинете. «Ну, конечно, это совпадение», — заверил журналистов Песков. Как бы то ни было, но проговорив с глазу на глаз почти 6 часов, лидерам двух стран удалось остановить войну в Сирии.