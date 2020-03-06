Психиатр Амелия Алдао посоветовала 60-секундную технику контроля над эмоциями

06.03.2020, 16:07, Разное

Психиатр Амелия Алдао из США рекомендует 60-секундную технику, позволяющую контролировать эмоции. Она поможет успешной социализации личности, необходимой для полноценной жизни в обществе.

По словам специалиста, убедиться в эффективности метода позволили результаты десятилетних исследований. Он основывается на том, что сильные эмоции обладают способностью очень быстрого возникновения, однако, достигнув пиковых характеристик, начинают ослабевать. Умение «сдержать себя» в течение всего лишь одной минуты принесет ощутимую пользу, прежде всего, личному здоровью и психологической ситуации в целом. Доктор Алдао рекомендует в момент эмоционального прилива сосредоточиться на собственных физических ощущениях: дыхании, ритме сердца, температуре тела, чтобы выяснить причину изменения состояния. Определяющими могут быть различные факторы, например, гнев, самокритика, навязчивость.

Для облегчения задачи, а она не совсем проста для многих людей, специалист советует взять часы или телефон и начать обратный отсчет 60 секунд. Затем необходимо обратить свое внимание на реакцию тела, а позже и на сами мысли. Несмотря на такой короткий промежуток времени, спад интенсивности негативных проявлений станет очевидным. Вместе с тем психиатр отметила, что в некоторых случаях время для необходимого контроля над эмоциями будет сугубо индивидуальным. Его может понадобиться немного больше, в таком случае следует подстроить технику под свои особенности.