Звёзды фильма «Назад в будущее» встретились на благотворительном турнире по покеру

06.03.2020, 16:07, Разное

Звёзды фильма «Назад в будущее» спустя 35 лет после выхода первой части трилогии на экраны встретились на благотворительном вечере. Это произошло в рамках турнира по покеру, на который Майкл Дж. Фокс пригласил Кристофера Ллойда.

Недавно на официальной странице Кристофера Ллойда в социальной сети Instagram появился пост, посвящённый его участию в благотворительном вечере. Как оказалось, речь идёт о турнире по покеру, на котором все собранные средства поступят в фонд, финансирующий исследования в области поиска лекарства от болезни Паркинсона. Этим недугом уже на протяжении почти трёх десятилетий страдает Майкл Дж. Фокс, являющийся основателем организации и инициатором недавних сборов.

Желая привлечь спонсоров и собрать большую сумму, он пригласил на мероприятие своего коллегу по фильму «Назад в будущее», и тот не смог ему отказать. В публикации исполнитель роли профессора Эмметта Брауна подчеркнул, что он мчится на встречу с давним приятелем на скорости 88 миль в час. Это является отсылкой к знаменитой трилогии. Именно до этих показателей в картине должна была разогнаться машина времени, чтобы совершить временной скачок.

Известно, что история о двух путешественниках в прошлое, а затем и в будущее, вышедшая на экраны в 1985 году, до сих пор пользуется большой популярностью. Фильм продемонстрировал немало вероятных изобретений, которые должны были появиться в современном мире, но сценаристы почти во всём ошиблись и их фантастические гаджеты так и не были изобретены. Тем не менее, у любителей кино эта трилогия всё ещё вызывает интерес и тёплые чувства.