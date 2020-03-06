Россия отменила Петербургский экономический форум из-за коронавируса

06.03.2020, 16:05, Новости дня

Россия отменила ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве меры предосторожности в связи с коронавирусом, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Форум, который должен был состояться в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня, обычно проходит под председательством президента Владимира Путина и считается одним из главных международных мероприятий в экономической повестке страны.

По словам представителя Белоусова, ПМЭФ-2020 решено отменить с целью защитить здоровье российских граждан и иностранных участников форума.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал это решение плохой новостью для города, однако отметил, что понимает и разделяет беспокойство властей по поводу вируса, сообщает агентство «Интерфакс».