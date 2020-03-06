Эрдоган и Путин достигли компромисса по ситуации в Идлибе

06.03.2020, 16:05, Новости дня

Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве завершились достижением соглашения о прекращении огня в Идлибе, сообщают СМИ. Вначале Путин и Эрдоган около 3 часов общались с глазу на глаз, затем к переговорам подключились делегации обеих стран.

Встреча двух лидеров проходила на фоне резко обострившихся отношений между Москвой и Анкарой ситуации в сирийской провинции Иблид, последнем оплоте противников Асада. Более того, стороны оказались на пороге войны, поскольку поддерживают в Сирии диаметрально разные силы: Россия – режим Башара Асада, а Турция – его непримиримых противников.

Итогом переговоров стало согласование совместного меморандума по урегулированию конфликта в Идлибе. Документ озвучили министры иностранных дел двух стран.

Главным пункт соглашения – прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. О сроках действия перемирия ничего неизвестно.

Кроме того Россия и Турция создадут коридор безопасности вдоль жизненно важной трассы М-4 в Сирии, а с 15 марта, как предполагается, начнут там совместное патрулирование.

Президент Турции выразил надежду, что в результате переговоров с Путиным удастся «облегчить ситуацию в Идлибе». По данным СМИ, наступательная операция асадовских войск на мятежную провинцию заставила бросить свои дома около миллиона мирных жителей. Согласно доклад организации Save the Children, значительная часть региона стала непригодной для жизни.

Турецкий политолог Керим Хас считает, что пункт о прекращении огня не будет иметь долгосрочных последствий, поскольку в регионе по-прежнему находится большое число радикальных группировок, а одной из принципиальных стратегий Москвы остается борьба с ними. На его взгляд, именно это с большой степенью вероятности даст в будущем возможность сирийской армии проводить новые операции в регионе.

«К тому же режим прекращения огня даст войскам Асада возможность передохнуть, перегруппироваться и с новыми силами вести дальнейшие действия, – констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Подобная тактика наблюдалась и ранее, например, после взятия в августе Хан-Шейхуна. Режим прекращения огня вновь позволит армии Асада постепенно шаг за шагом приблизиться к своей цели – контролировать Идлиб. Более того, режим прекращения огня в нынешних границах говорит о том, что ультиматум Эрдогана о том, что сирийская армия должна отойти к границам полуторагодовой давности, не сработал».

Помимо этого в московском соглашении речь не идет об автодороге М-5, которая уже контролируется армией Асада, отметил политолог. По его оценке, это говорит о том, что Москва считает эту тему для себя закрытой, а сирийская армия в этом направлении позиций не сдаст.

«Более того, сам факт создания коридора безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4, особенно в том участке, который контролируется джихадистами и находится в непосредственной близости от самой трассы, говорит о том, что армия Асада без единого выстрела и фактического противостояния сможет вскоре полностью контролировать весь участок дороги, – уточнил он. – Наконец, совместное патрулирование – это символический шаг, так как будет создан коридор безопасности. Это можно расценивать как некий жест в сторону президента Эрдогана с тем, чтобы он имел возможность демонстрации совместных с Россией действий в Идлибе и снизил желание вовлекать третьи страны в сирийский конфликт».

На деле, предоставляя Анкаре некую роль в Идлибе, Москва планомерно продвигает свои интересы, заключил Керим Хас.

Руководитель Центра ближневосточных исследований Института международной экономики и международных отношений (ИМЭМО) профессор Ирина Звягельская в целом позитивно оценила компромисс, достигнутый Путиным и Эрдоганом. По ее мнению, кардинально это проблемы не решает, но в случае, если в зоне конфликта не будет новых жертв, то ситуация может «потихоньку деэскалироваться».

«В принципе, проблема Идлиба – не та проблема, которую можно быстро решить, – добавила профессор в интервью «Голосу Америки». – Там действительно накопилось очень много сложностей и противоречий. И тот факт, что провинция стала прибежищем террористов и экстремистов, на него тоже нельзя закрыть глаза».

Ирина Звягельская думает, что достигнутое соглашение о прекращении огня – только начало. Это вовсе не окончательное подведение итогов. Но мне кажется, что, может быть, перемирие даст возможность продолжить переговоры и перевести решение проблемы в политическое русло».

Вместе с тем, как представляется востоковеду, заявления Асада о том, что он во чтобы то ни стало настроен довести наступление в Идлибе до победного конца, не стоит воспринимать всерьез. «На Ближнем Востоке принято нагнетать ситуацию, повышать ставки. Это некое обозначение позиций для торга. Они всегда завышены. Но в то же время есть реальность, которая не позволит ни Асаду, ни Эрдогану достичь максималистских целей, о которых они во всеуслышание заявляли», – резюмировала она.

Между тем за последние дни Москва отправила к берегам Сирии пять больших противолодочных и десантных кораблей. В ответ Турция ужесточила протокол сопровождения для российских кораблей, проходящих через Босфор, а ранее заявила о возможности закрытия пролива.

Независимый эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмеян в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметил, что ситуация с российскими военными кораблями двоякая. «С одной стороны, это можно рассматривать как усиление группировки у берегов Сирии. Но с другой стороны – они вышли из Черного моря, которое является фактически мышеловкой, если турки перекроют Босфор. Так что тут все неоднозначно».

Вполне возможно, что российские корабли в срочном порядке вывели из Черного моря, опасаясь именно перекрытия Босфора и Дарданелл, чтобы они не остались запертыми в черноморской акватории и имели хоть какую-то свободу действий, допустил Анатолий Несмеян.