Мнение: Винегрет для Путина

06.03.2020, 16:02, Разное

Глава ЦИК Элла Памфилова проговорилась, почему в Конституцию напихали 100500 поправок. Чтобы у народонаселения не было возможности кочевряжится, а была одна единственная возможность – проголосовать оптом.

Так и сказала Памфилова: «Вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».

А Юлия Латынина объяснила, что за винегрет подсовывают стране вместе с борщом и котлетами.

И этот винегрет – два новых срока Путина.

«…. Вы скажете — как же так? Ведь в новых поправках совершенно отчетливо написано: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков» (ст. 81.3). Даже слово «подряд», из-за наличия которого у нас в 2008 г. президентом стал Медведев, — и то вычеркнуто.

А очень просто: потому что сам факт принятия поправок автоматически нажимает на кнопку reset и обновляет сроки.

И когда Владимир Путин внесет свою кандидатуру и скажут: да как же! Да вон он же уже пятый срок собирается пахать на галерах! То, как заметил первым еще Пионтковский, последует разъяснение: «Те сроки были при прежней Конституции. А теперь Конституция новая, на кону мочало, начинай сначала».

Вот это самое главное. Вот это — ради чего все затевалось. А все остальное, над чем сейчас шутят: Бог, семья как союз мужчины и женщины (правильно ли я понимаю, что, согласно новой Конституции, если муж умер и мать с бабушкой воспитывают троих детей, это не семья?) и даже право наплевать на 50 млрд долл., присужденных акционерам ЮКОСа, — это все дело сто десятое. Кремль бы и так никогда Навального на выборы не пустил, без всякой Конституции.

Соответственно, в такой ситуации референдум по вопросу о поправках в Конституцию — какой бы он, этот референдум, косой и кривой ни был — превращается в референдум по простому вопросу: вы хотите, чтобы Путин правил пожизненно или нет?»

Отсюда

Видимо, придется все-таки идти на голосование. И проголосовать. И против винегрета, и против борща с котлетами…

Рис. отсюда и отсюда