Матвиенко назвала условие рассмотрения Совфедом поправок в Конституцию 11 марта

06.03.2020, 16:01, Новости дня

Совет Федерации рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию на плановом заседании 11 марта, если Госдума успеет его принять до этого времени, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Белоруссии, сообщила, что «все будет зависеть от депутатов Государственной думы, как быстро они примут этот закон в третьем чтении и направят его в Совет Федерации», передает ТАСС.

Она напомнила, что «плановое заседание Совета Федерации состоится 11 марта, если к этому времени Государственная дума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта».

После этого закон направят в субъекты России, «чтобы парламенты регионов смогли его обсудить и высказать свое отношение».

«Письма будут направлены за моей подписью», – подчеркнула спикер.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом.

Накануне глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.